TSE pode julgar participação de Lula na campanha hoje; saiba como assistir

São Paulo — A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, convocou uma sessão extraordinária da Corte para esta sexta-feira (31), o primeiro dia da campanha eleitoral no rádio e na televisão.

A pauta não foi divulgada, mas existe a expectativa de que a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas propagandas seja debatida.

Também podem entrar na pauta os julgamentos dos registros de candidatura do próprio Lula, de Jair Bolsonaro (PSL), de Geraldo Alckmin (PSDB) e de Eymael (DC), que ainda não foram aprovados.

A sessão começa às 14h30 e será transmitida pelo canal do YouTube do TSE.

Candidatura de Lula

A participação de Lula nas eleições é alvo de 16 pedidos de impugnação, que serão reunidos em um só, seguindo o protocolo do TSE.

A expectativa, no entanto, é que a Corte decida imediatamente sobre a participação do ex-presidente na campanha, antes de entrar no mérito da sua participação nas eleições como um todo.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o PT tem estratégias prontas pra qualquer cenário: com Lula participando do início da campanha, de parte dela, ou já fora do páreo antes mesmo da largada.

Lula está preso na Polícia Federal em Curitiba (PR) desde abril, depois de ter sido condenado a 12 anos de prisão no caso do tríplex do Guarujá.

Pela Lei da Ficha Limpa, ele já está inelegível, pois sua condenação foi confirmada em segunda instância. O ex-presidente espera poder participar da campanha mesmo assim, com base em precedentes jurídicos.