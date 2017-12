TSE cria grupo para monitorar “fake news”

Brasília – O presidente do Tribunal Superior Eleitora (TSE), ministro Gilmar Mendes, criou um grupo para desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a influência da internet nas eleições, de olho principalmente no risco da divulgação de “fake news” e disseminação dessas informações falsas com o uso de robôs.

O colegiado, intitulado Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, terá como atribuição também propor ações e metas voltadas para o aperfeiçoamento das normas sobre o assunto e ainda opinar sobre as reportagens que lhe sejam submetidas pela Presidência do TSE.

O conselho é formado por 10 integrantes, com representantes do tribunal, dos Ministério da Justiça e da Ciência e Tecnologia, do Exército Brasileiro, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), entre outras entidades.