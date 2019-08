Trump elogia esforços de Bolsonaro para conter incêndios na Amazônia

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta terça-feira a gestão de Jair Bolsonaro para conter os incêndios florestais na Amazônia e exaltou o “grande trabalho” à frente do governo brasileiro.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil – Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019