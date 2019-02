Trump e Kim: fracasso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que se retirou da sua segunda cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, porque ele pediu que Washington “suspendesse integralmente as sanções”, e disse não ter uma previsão de um novo encontro entre eles. “Foi por causa das sanções. Basicamente eles queriam que suspendêssemos as sanções completamente, e nós não poderíamos fazer isso”, afirmou Trump, em entrevista coletiva em Hanói, no Vietnã, no final da sua segunda cúpula com Kim, que terminou antes do previsto e sem nenhum acordo.

Petrobras lucra 25,8 bi

A Petrobras registrou em 2018 lucro líquido de 25,8 bilhões de reais, configurando seu primeiro resultado positivo após uma série de quatro anos consecutivos de perdas que teve início com o escândalo investigado pela Operação Lava Jato em 2014, informou a companhia nesta quinta-feira. O avanço ocorre após a petroleira ter apresentado prejuízo líquido de 446 milhões de reais em 2017, segundo relatório financeiro da empresa. No ano, o resultado refletiu o maior lucro operacional e a melhora do resultado financeiro, resultante de menor despesa com juros originados pela redução do endividamento e de maiores receitas financeiros devido aos ganhos com a renegociação de dívidas do setor elétrico.

Colisão de trens no Rio

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas em uma colisão entre duas composições de trens da Supervia, no Rio de Janeiro, na estação de São Cristóvão, localizada na zona norte da capital fluminense. O maquinista de um dos carros, Rodrigo da Silva Ribeiro Assumpção, ficou preso entre as ferragens no acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27. Após um dramático resgate que durou oito horas, ele foi retirado sem vida das ferragens. A razão da colisão ainda não está clara. A SuperVia, concessionária dos trens do Rio, abriu uma sindicância para apurar as causas do acidente.

USP comenta carta

A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) divulgou uma nota nesta quarta-feira (27) contra um documento entregue em sala de aula pelo professor Eduardo Lobo Botelho Gualazzi, que ofendia minorias e louvava o período da ditadura militar. Assinado pelo diretor em exercício da universidade, Celso Fernandes Campilongo, o texto defende a liberdade de expressão dos professores, mas diz que “repudia manifestações de discriminação, preconceito, incitação ao ódio e afronta aos Direitos Humanos”. Campilongo afirma, ainda, que “a liberdade de cátedra e expressão não pode se traduzir em abuso e desrespeito à diversidade. O respeito a todos, maiorias ou minorias, é valor inegociável”.

Executivos da Vale soltos

O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mandou soltar na segunda-feira, 25, oito funcionários da Vale que foram presos no último dia 15 como parte das investigações do rompimento da barragem de Brumadinho. As informações são da assessoria do STJ. Entre os presos estavam quatro gerentes (dois deles, executivos) e quatro integrantes das equipes técnicas da barragem: Joaquim Pedro de Toledo; Renzo Carvalho; Cristina Heloíza Malheiros; Artur Ribeiro; Alexandre Campanha; Marilene Christina Araújo; Hélio Márcio Cerqueira; e Felipe Rocha. Em sua decisão, o ministro entendeu que a prisão temporária exige a indicação de riscos à investigação de crimes taxativamente graves.

Vale rebaixada

A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou nesta quarta-feira o rating da Vale de Baa3 para Ba1, com perspectiva negativa. Segundo a Moody’s, o rebaixamento da nota reflete o risco de crédito elevado após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG) e as incertezas associadas ao impacto total e implicações a longo prazo do desastre ambiental e de trabalho para o perfil de crédito da Vale, bem como o significativo excesso de exposição a litígios e responsabilidade financeira que provavelmente persistirá nos próximos anos. “Embora a posição financeira robusta da Vale ofereça uma boa proteção contra os possíveis impactos financeiros, o acidente suscita preocupações de uma perspectiva social, ambiental e de governança corporativa, em particular considerando que ocorreu pouco mais de três anos após o colapso da barragem de rejeitos da Samarco.”

Onyx: de um tri não abrimos mão

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quarta-feira, 27, que o governo está disposto a negociar com o Congresso os itens da reforma da Previdência. Porém, é “cláusula pétrea” que a União consiga economia de 1 trilhão de reais em dez anos com a aprovação do projeto. “[Essa é] a cláusula pétrea, isso nos dá condição de equilíbrio fiscal.”

Lorenzoni disse ainda que a estimativa do governo é que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja aprovada ainda no primeiro semestre deste ano. “Se tudo correr bem, e Deus há de querer, a reforma será aprovada em junho nas duas Casas”, declarou durante evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

São Paulo pela privatização

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e o governador João Doria (PSDB) assinaram nesta quarta-feira, 27, ofício para realizar estudos que darão as diretrizes de uma concessão administrativa das Marginais do Tietê e do Pinheiros e também do trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares. A expectativa é que um possível chamamento público para a concessão seja publicado em 150 dias, com a realização da concessão no começo do ano que vem. A ideia é que uma empresa terceirizada faça a gestão e manutenção das vias e suas pontes e viadutos em troca de uma remuneração paga pelo poder público inferior aos cerca de R$ 40 milhões que a Prefeitura já gasta, ao ano, para executar o serviço.