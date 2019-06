Trump é chato e continuam indo pra Disney, diz secretário de turismo de SP

São Paulo – Vinicius Lummertz, secretário de Turismo do estado de São Paulo, não acha possível concluir que os comentários homofóbicos de Jair Bolsonaro terão efeito negativo sobre a vinda de turistas internacionais LGBT.

O presidente disse em conversa com a imprensa em 25 de abril que “quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay” pois “temos famílias”.

A fala repercutiu internacionalmente em veículos como The Guardian, BBC, Reuters, Fox News e Independent, entre outras.

“O Trump é um cara chato, mas as pessoas continuam indo pra Disney, Nova York e Miami. Você pode não concordar e ir”, relativizou Lummertz em conversa com a imprensa durante o Fórum de Turismo LGBT realizado na tarde desta quinta-feira (06) em São Paulo.

Lummertz foi Secretário Nacional de Políticas no Ministério do Turismo entre 2012 e 2015 e presidente da Embratur entre 2015 e 2018.

Ele diz que havia, na sua gestão, monitoramento do impacto internacional sobre turistas de declarações e temas específicos e que só com isso poderia fazer uma avaliação concreta.

Segundo ele, seria “parte sofismática (sic)” de um “raciocínio ativista” falar em desgaste com o novo governo para esse turista pois a imagem do país já vinha piorando antes devido a questões como a economia e os escândalos de corrupção.

“A imagem do Brasil para o público LGBT não é só isso. Ele é um público sofisticado com 89% de ensino superior completo. Pessoas de um nível altíssimo de consciência pela posição que tem na sociedade, pelo que conquistaram, pelo padrão de vida, intelectual, pelo tempo de leitura”, disse o secretário.

O dado de ensino superior vem da uma pesquisa realizada pelo Associação Brasileira de Turismo LGBT e pela revista Via G. O mesmo estudo mostra que o Brasil é o país com maior potencial para crescer com o turismo LGBT na América Latina. O setor registrou alta de cerca de 11% no Brasil em 2017, contra 3,5% de alta no turismo de modo geral.

Durante um debate no evento, Lemmertz disse que o turismo LGBT está no plano Nacional de Turismo, elaborado na gestão do ex-ministro do Turismo, Marx Beltrão, e assinado no governo de Michel Temer. No entanto, esse ponto foi retirado há cerca de três semanas.

As estratégias previam “sensibilizar o setor para a inclusão das pessoas idosas e do público LGBT no turismo”. Agora, elas se restringem ao público idoso.

O presidente já afirmou em entrevistas que é “homofóbico, com muito orgulho” e que preferia ter um filho morto a um filho homossexual, entre outras declarações ao longo da sua carreira política.

“Sempre há preocupação quando líderes no mundo dizem algo contra a comunidade, mas muitas vezes isso a deixa mais forte e as pessoas no mundo querem apoiar os negócios LGBT aqui porque sabemos que é desafiador assim como é nos EUA, Itália, etc. Mas não afeta necessariamente os negócios”, disse hoje John Tanzella, presidente da Associação Internacional de Turismo LGBT (IGLTA), que organizou o evento, para EXAME.

Uma pesquisa com mil adultos britânicos que se identificam como LGBT, realizada em setembro de 2016 pela operadora Virgin Holidays, descobriu que dois em cada três se recusam a visitar locais com atitudes hostis à comunidade.