Os partidos que mais ganharam e perderam durante janela partidária

Terminou no último sábado 7 a janela partidária, período no qual os deputados federais e estaduais podem trocar de legenda sem sofrer penalidades, como a perda de mandato por infidelidade.

No primeiro ano de eleições gerais após o veto às doações empresariais, o troca-troca partidário foi intenso, com parlamentares migrando em busca dos partidos com as melhores ofertas de uso dos recursos dos fundos eleitoral e partidário.

No site da Câmara dos Deputados, foram registradas 79 trocas durante o período de 30 dias que durou a janela.

Abaixo, os partidos que mais ganharam e os que mais perderam deputados.