Tripoli entra na corrida do PSDB pela prefeitura de SP

1/24 (André Tambucci/Fotos Públicas)

São Paulo – O contigente de brasileiros que trabalham nas mais de 5 mil prefeituras espalhadas pelo país representa pouco mais de 3% de toda a população nacional. Mas, em algumasno interior do Brasil, é possível encontrar prefeitos que são– em última instância – de até um quarto de todos os moradores. Este é o caso de Serra da Saudade (MG), considerada a menor cidade do Brasil. De acordo com dados do Perfil dos Estados e Municípios Brasileiros 2014, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 212 pessoas trabalham diretamente na prefeitura local. No total, o município tem pouco mais de 800 habitantes. Em números absolutos, a cidade de São Paulo lidera a lista das localidades com mais funcionários atuando diretamente para as secretarias ligadas ao governo local. No total, apaulistana emprega mais de 140 mil pessoas para este fim – cerca de 1% de toda a população local Em todo o Brasil, 6,2 milhões de pessoas trabalham na administração direta da gestão municipal - ou seja, em secretarias e órgãos que respondem ao prefeito. Outros 330 mil funcionários atuam nos órgãos de administração indireta, que são formados pelas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista ligadas ao executivo municipal. Nas imagens a seguir, você confere as cidades que têm a maior proporcão de funcionários nos órgãos de administração direta. A maior parte delas tem até 5 mil habitantes.