Tribunal nega outra vez a Lula suspeição de Moro

São Paulo – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região voltou a negar pedido de suspeição contra o juiz federal Sérgio Moro movido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Corte rejeitou embargos de declaração movidos pelos advogados do ex-presidente contra a decisão inicial que negou pedido de suspeição no Tribunal. As informações são do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou: “O recurso (‘embargos de declaração’) foi acolhido (e não rejeitado), nos termos do voto do relator, que ainda será disponibilizado. Esse recurso foi interposto contra acórdão do TRF4 que havia rejeitado a exceção de suspeição que apresentamos em desfavor do juiz Sérgio Moro. Os fatos que apresentamos não deixam dúvida de que o juiz perdeu não apenas a imparcialidade para julgar o ex-presidente Lula, como também a aparência de imparcialidade, que também é relevante para assegurar a legitimidade dos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário”.