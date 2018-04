TRF4 diz que auxiliar técnico curtiu tuíte de general por engano

São Paulo – Os administradores do perfil oficial do Twitter do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Tribunal da Lava Jato – responsável pelos processos da operação em segunda instância -, em Porto Alegre, estão às voltas com um episódio insólito.

A Corte investiga o fato de a sua página na internet ter curtido na madrugada desta quarta-feira, 4, mensagens do general-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas.

Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. — General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) April 3, 2018

Após sofrer críticas nas redes de diversos seguidores sobre o aparente endosso ao pronunciamento do general, o perfil do TRF-4 publicou uma errata, na noite desta terça-feira. No final da manhã desta quarta, uma outra nota de esclarecimento foi publicada.

O tribunal disse que houve uso indevido da senha do Twitter da corte e que o responsável, um servidor que auxilia na administração técnica da página, pensou estar utilizando sua conta pessoal.

Nota de esclarecimento: pic.twitter.com/KC8JQa0yJF — TRF da 4ª Região (@TRF4_oficial) April 4, 2018

A Corte destaca, ainda, que como órgão público “não curte nada” e que procura fazer da sua página um informativo oficial sobre as atividades e julgamentos, sem emissão de comentários de natureza política. O Tribunal informou que a curtida não é uma postura institucional e não é seu entendimento.