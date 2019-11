AO VIVO: TRF-4 julga recurso de Lula no caso do sítio em Atibaia

São Paulo e Brasília – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) julga nesta quarta-feira um recurso sobre o processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em primeira instância no caso referente ao sítio de Atibaia (SP), embora possa nem sequer analisar o mérito da sentença.

Acompanhe ao vivo:

O ex-presidente foi acusado de ter sido beneficiado por reformas no sítio que ele frequentava através das empreiteiras OAS e Odebrecht, e do Grupo Schain, de José Carlos Bumlai. De acordo com a acusação as empresas investiram cerca de R$1 milhão em melhorias na propriedade.

O MPF acusa as empreiteira de serem responsáveis por R$870 mil do valor total em reformas, enquanto o Grupo Schain teria repassado a Lula valores em torno de R$150 mil.

Esse julgamento ocorre quase três semanas após Lula ter deixado a sede da Polícia Federal em Curitiba –onde ficou preso por 580 dias após ter tido condenação em outro processo, o do tríplex do Guarujá (SP), confirmada pelo TRF-4. O ex-presidente foi libertado ao se beneficiar pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que um condenado só pode ser preso para cumprir pena depois de esgotados todos os recursos cabíveis, o chamado trânsito em julgado, e não mais com condenação determinada em segunda instância, como foi o caso dele no tríplex.

Em razão do novo entendimento do Supremo, uma nova condenação do petista no processo do sítio de Atibaia pelo TRF-4 não levaria o ex-presidente para a cadeia.

Pedido da defesa é negado

O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, foi o primeiro a fazer sustentação oral na sessão. Antes de iniciar sua fala, pediu tempo maior que os 15 minutos dados aos defensores e ao Ministério Público Federal, por alegar que foi atacado pelo procurador regional da República Maurício Gotardo Gerum, em sua manifestação. O procurador da Lava Jato acusou a defesa de Lula de excesso de recursos para tentar levar o processo a prescrição.

Os desembargadores João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato, Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente da 8ª Turma, e Leandro Paulsen, negaram o tempo extra e afirmaram que Gerum não atacou nem tentou censurar a defesa, como alegou Zanin.