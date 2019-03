TRF-2 pode decidir hoje pedido de habeas corpus de Temer

O desembargador Ivan Athié da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) está analisando os pedidos de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, do coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho e de sua mulher Maria Rita Fratezi. A decisão pode sair hoje (22).

Todos foram presos ontem (21) na deflagração da Operação Descontaminação, um desmembramento das operações Radioatividade, Pripyat e Irmandade, fases da Operação Lava Jato. As investigações apontaram crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro.

O pedido de habeas corpus do ex-presidente Temer foi feito ontem pela defesa dele. Já os outros foram protocolados hoje.