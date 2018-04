Três suspeitos são investigados por assalto a ônibus em SP

Três pessoas são investigadas por suspeita de participar do arrastão que deixou três pessoas mortas e feriu outras quatro em um tiroteio dentro de um ônibus intermunicipal no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, dois assaltantes participaram da ação e um deles morreu no confronto.

O ataque aconteceu por volta das 16h desta quinta-feira 19, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. O estudante Felipe Fuschi Amaro, de 23 anos, o policial militar Elton Ricardo Cunha de 38 anos, e o suspeito Damião Barbosa Sousa, de 32 anos – que foi reconhecido pelo motorista do veículo -, morreram durante a ação.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), divulgado nesta sexta-feira, 20, Felipe Amaro chegou a ser encaminhado ao Hospital Saboya, mas não resistiu aos ferimentos. Cunha morreu no Hospital Serraria, em Diadema. Sousa faleceu no local do assalto e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Sul da capital.

Uma mulher, cuja família quis preservar a identidade, ficou ferida e permanece internada em estado estável no Hospital Saboya, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. As imagens do interior do ônibus ainda estão sendo avaliadas pelas autoridades.

Dois suspeitos foram conduzidos ao 26° Distrito Policial (Sacomã) no mesmo dia. Um estudante de 22 anos foi detido após o Bilhete Único dele ser encontrado com o criminoso morto. Aos policiais, ele disse que conhecia Sousa e que havia emprestado o cartão.

Na manhã desta sexta, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre um suspeito em Diadema, no ABC. Os agentes foram até a casa dele, onde encontraram uma camiseta e uma bermuda com marcas de sangue.

Todos os suspeitos negam participação no crime, mas continuam detidos na delegacia. Até a publicação desta matéria, nenhuma testemunha reconheceu categoricamente algum dos três.

A Polícia Civil pediu exame residuográfico no terceiro investigado, após uma testemunha indicar, sem certeza, que ele pode ser o assaltante que atirou na porta do ônibus. Também será examinado o sangue encontrado nas roupas para descobrir se é de alguma vítima.

Os investigadores ainda apreenderam uma pistola calibre 380, que pertencia ao PM, e um revólver 38, que estava em posse do suspeito. Segundo a Polícia Civil, Sousa tinha passagem por roubo e receptação.

O caso foi registrado no 26.º Distrito Policial (Sacomã) e transferido para o 97.° DP (Americanópolis), onde foi instaurado o inquérito.