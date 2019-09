Três especialistas apontam soluções para reduzir a criminalidade no Brasil

São Paulo — Três especialistas de diferentes perfis, reunidos no EXAME FÓRUM 2019, falaram a EXAME sobre o combate ao crime e sobre o respeito aos direitos humanos no Brasil.

Os três concordam que facilitar o acesso às armas, como defende o presidente Bolsonaro, só tende elevar o número de mortes violentas. E destacam a necessidade de investir na formação das crianças, adolescentes e jovens em situação vulnerável, que podem vir a se tornar criminosos por falta de opções de estudo e trabalho.

Também afirmam que uma reforma no sistema prisional brasileiro é necessária para reduzir o poder do crime organizado. Veja, nos vídeos a seguir, o que dizem o ex-ministro Raul Jungmann, o especialista Daniel Cerqueira, do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o pesquisador Thiago Amparo, professor da FGV Direito.

Raul Jungmann

Ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública

Daniel Cerqueira

Pesquisador do Ipea e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Thiago Amparo

Professor de direitos humanos e antidiscriminação da FGV Direito SP