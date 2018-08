TRE em SP define ordem de transmissão da propaganda eleitoral gratuita

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo reuniu-se com partidos políticos e emissoras de rádio e TV, nesta segunda-feira, 20, para sortear a ordem de veiculação da propaganda em rede no horário eleitoral gratuito e a forma de entrega das mídias para as emissoras.

No primeiro dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV para o cargo de governador de São Paulo, em 31 de agosto, a candidata Professora Lisete (Coligação Sem Medo de Mudar São Paulo) dará início ao horário eleitoral gratuito. A ordem de veiculação obedece a um rodízio, ou seja, o último veiculado no dia anterior é sempre o primeiro do dia seguinte.

Em relação à entrega da mídia pelos partidos às emissoras, definiu-se que será em formato digital, enviado por e-mail, com certificado digital. A mídia da propaganda em bloco deve ser entregue até as 20h do dia anterior e as inserções até as 17h da véspera também. A mapa de mídia precisa ser enviada até as 14h do dia anterior ao da transmissão.

A tabela com a distribuição do tempo de propaganda e a ata da reunião do plano de mídia estão previstas para serem publicadas nesta quarta-feira, 22, no site do TRE.

Horário eleitoral gratuito

O horário eleitoral gratuito preencherá 50 minutos diários, divididos em dois blocos de 25 minutos, de segunda a sábado, além de 70 minutos em inserções por dia, inclusive aos domingos.

A distribuição do tempo obedece às regras dispostas na Resolução TSE nº 23.551/2017: 90% dos horários reservados serão distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, e 10% serão distribuídos igualitariamente.

A propaganda será veiculado no período de 31 de agosto a 4 de outubro.

Veja a ordem de veiculação para o cargo de governador

1: PROFESSORA LISETE: Sem Medo de Mudar São Paulo

2: EDSON DORTA: PCO

3: MAJOR COSTA E SILVA: DC

4: MARCIO FRANÇA: São Paulo Confia e Avança

5: RODRIGO TAVARES: São Paulo Acima de Tudo, Deus Acima de Todos

6: ROGERIO CHEQUER: NOVO

7: TONINHO FERREIRA: PSTU

8: LUIZ MARINHO: São Paulo do Trabalho e de Oportunidades

9: PAULO SKAF: MDB

10: MARCELO CANDIDO: PDT

11: PROF. CLAUDIO FERNANDO: Coligação Mobilização Sustentável por São Paulo

12: JOÃO DORIA: AceleraSP