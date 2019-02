Traumann cita Paulinho da Viola após pedir demissão

Brasília – Depois de apresentar demissão da chefia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), o jornalista Thomas Traumann recorreu ao cantor e compositor Paulinho da Viola e citou trechos da música “Novos rumos” em sua conta pessoal no microblog Twitter.

“Vou imprimir novos rumos/ Ao barco agitado que foi minha vida”, escreveu Traumann no Twitter, na tarde desta quarta-feira, 25.

“Fiz minhas velas ao mar/ Disse adeus sem chorar/ E estou de partida.” “Todos os anos vividos/ São portos perdidos que eu deixo pra trás/ Quero viver diferente/ Que a sorte da gente/ É a gente que faz”, prosseguiu o jornalista.

Traumann deixa a Secom depois de o Estadão.com ter informado com exclusividade documento reservado do Palácio do Planalto que admite que o governo tem adotado uma comunicação “errática” desde a reeleição da presidente.

Em nota, a presidente Dilma Rousseff “agradeceu a competência, dedicação e lealdade de Traumann no período como ministro e porta-voz”. A Presidência da República não informou o sucessor de Traumann na Secom – por enquanto, a pasta será comandada pelo secretário-executivo Roberto Messias.