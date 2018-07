Trânsito: Temer assina termo para adesão a acordos internacionais

Brasília – O presidente Michel Temer reforçou que espera reduzir à metade o número das mortes em acidentes de trânsito na próxima década. Em breve discurso durante cerimônia de comemoração dos 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, ele recomendou que a população deve “obedecer a lei e, em especial, o Código de Trânsito”.

Temer e o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, assinaram um termo de consulta que será enviado ao Congresso Nacional de adesão a acordos internacionais visando à redução da mortalidade no trânsito. No evento, também estava presente o piloto Felipe Massa, embaixador da FIA para Segurança Viária.

Desde 2011, o Brasil participa de iniciativas para atender às exigências da Década de Ação pela Segurança no Trânsito da ONU. O documento recomenda aos países-membros a elaboração de um plano diretor para guiar as ações nessa área no decênio. A meta é diminuir em 50% a acidentalidade no trânsito em âmbito mundial.