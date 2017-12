Transexual é morta a pauladas em hotel na zona norte de SP

São Paulo – Uma transexual foi assassinada a pauladas dentro de um hotel na região de Santana, na zona norte de São Paulo, na manhã deste domingo, 17. Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas são suspeitas de cometer o homicídio.

O corpo de Larissa Paiva, de 25, foi encontrado na garagem do Hotel Sombra, na Avenida Voluntários da Pátria, por volta das 7h30. Vestida com um top azul, saia e chinelo, a jovem foi atacada a golpes de madeira na cabeça. Por causa das agressões, a parede ficou com marcas de sangue.

Aos policiais, um funcionário do hotel relatou ter ouvido “fortes estrondos” no horário do crime. Só quando o barulho parou, disse, ele desceu até a entrada do estabelecimento e encontrou o corpo da vítima, caído de barriga para cima, nos fundos da garagem.

Investigadores que estiveram no local levantaram que Larissa fazia programas na região e foi atacada por quatro pessoas. O homicídio foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde) e será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que instaurou inquérito.