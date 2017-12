Traficante mais procurado do Brasil é preso no Paraguai

O traficante mais procurado do Brasil, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, que fornece armas e drogas para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, foi preso no Paraguai nesta quarta-feira (13) – informou uma fonte oficial brasileira.

Ele foi capturado na cidade de Encarnación, 350 quilômetros a sudeste da capital Assunção, perto da fronteira com a Argentina e não muito longe do Brasil, afirmou a Secretaria de Segurança do estado do Rio de Janeiro.

“Marcelo Piloto”, “que tem uma história muito pesada, incluindo homicídios, tráfico (…) e assaltos, escondia-se há anos no Paraguai, de onde enviava armas, drogas e munições para alimentar as favelas controladas pela maior facção criminosa do Rio”, o Comando Vermelho, afirmou a Secretaria em um comunicado.

Essa captura é “um grande golpe para o crime organizado no Rio de Janeiro”, acrescenta o texto.

O estado do Rio vive uma escalada de violência, especialmente nas favelas, o que motivou o envio de cerca de 8.500 militares em julho passado para apoiar a Polícia.

Na semana passada, as forças de segurança capturaram, em uma intervenção que envolveu 3.000 homens, Rogério Avelino da Silva, o “Rogério 157”, que controlava o tráfico na Rocinha.

Nesta quarta-feira, cerca de 800 soldados intervieram no Conjunto de Favelas da Maré.