Trabalho aos domingos

O governo informou nesta terça-feira, 18, que irá autorizar de forma permanente o funcionamento de 78 setores da economia aos finais de semana e feriados. Na véspera, o Banco Central publicou que a estimativa do mercado financeiro para o crescimento da economia este ano caiu, pela 16ª vez, para 0,93%. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse esperar que a medida incentive a geração de emprego no país. “Com mais dias de trabalho das empresas, mais pessoas serão contratadas. Esses trabalhadores terão suas folgas garantidas em outros dias da semana”, escreveu Marinho em sua conta pessoal no Twitter.

Bolsonaro: havia mensagens contra e a meu favor

Jair Bolsonaro comentou a notícia, publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, de que empresas brasileiras contrataram uma agência espanhola para disparar mensagens a favor de Bolsonaro pelo Whatsapp. O presidente afirmou que havia mensagens a seu favor e contra ele também. “Teve milhões de mensagens a favor da minha campanha, e talvez alguns milhões contra também”, afirmou depois de cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. Bolsonaro também disse defender a “total liberdade de imprensa, manifestação de pensamento”, e que estes tópicos não devem ser limitados.

Prefeito de Florianópolis é preso em ação da PF

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (ex-MDB), foi preso na manhã desta terça-feira, 18, durante a Operação Chabu, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que vazava informações secretas de operações policiais em Santa Catarina. O grupo era composto de políticos, empresários e servidores da PF e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Policiais cumprem 23 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária em Santa Catarina, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Além do vazamento de informações a respeito de operações policiais, o grupo contrabandeava equipamentos contra inteligência para montar “salas seguras” à prova de monitoramento em órgãos públicos e empresas, de acordo com a PF. Os crimes foram descobertos após as análises dos materiais apreendidos durante a Operação Eclipse, deflagrada em agosto de 2018.

Boate Kiss: acusados por tragédia irão a júri popular

A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade nesta terça-feira, 18, que os quatro acusados no caso da boate Kiss irão a júri popular. Quatro dos cinco ministros da turma consideraram que os responsáveis pela boate e os músicos da banda que tocava na noite da tragédia assumiram o risco de matar, o chamado dolo eventual — caso em que a Constituição prevê o julgamento por um júri popular. O incêndio na casa noturna gaúcha, em 27 de janeiro de 2013, deixou 242 mortos e outros 636 pessoas feridas. O fogo começou durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, que fez uso de artefatos pirotécnicos no palco. Até hoje, ninguém foi responsabilizado criminalmente pelo caso.

Número de desempregados há mais de 2 anos cresce 42%

Mais de 3 milhões de brasileiros estão sem emprego há mais de dois anos, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse número teve um aumento de 42,4% em quatro anos, como mostra a análise de Mercado de Trabalho divulgada nesta terça-feira, 18, pelo instituto. A parcela de desempregados nesse cenário avançou de 17,4% no primeiro trimestre de 2015 para 24,8% no mesmo período de 2019. O estudo utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE.

Justiça aceita recuperação judicial da Odebrecht

A Justiça de São Paulo aceitou nesta terça-feira, 18, o pedido de recuperação judicial solicitado pela Odebrecht, que busca evitar a falência renegociando dívidas milionárias. No pedido apresentado na segunda-feira, a Odebrecht declara uma dívida total de 98,5 bilhões de reais. Deste valor, quase 84 bilhões estarão sujeitos ao processo de negociação, segundo a companhia. Trata-se da maior recuperação do tipo da história do Brasil, após a que foi concedida em 2016 à empresa de telefonia Oi (64 bilhões de reais). A recuperação judicial tem como objetivo viabilizar uma saída para a crise econômico-financeira da companhia, a fim de mantê-la em funcionamento, bem como o emprego de seus funcionários.

Facebook anuncia moeda digital para 2020

O Facebook anunciou nesta terça-feira, 18, que deve lançar uma moeda digital própria em 2020. Chamada Libra, a criptomoeda usa tecnologia blockchain e promete segurança nas transações. Para garantir a implementação, o Facebook criou a Libra Association, organização sem fins lucrativos com sede em Genebra, na Suíça, para manter a estabilidade do Libra. A instituição tem, além do Facebook, outros 27 membros fundadores – todos terão os mesmos poderes que a empresa de Zuckerberg na iniciativa. Cada um dos participantes teve de colaborar com uma quota de, no mínimo, 10 milhões de dólares para compor as reservas da moeda. A empresa também criou uma subsidiária chamada Calibra, que oferecerá carteiras digitais para salvar, enviar e gastar libras. O Calibra será conectado às plataformas de mensagens do Facebook Messenger e WhatsApp, que já possuem mais de 1 bilhão de usuários. Com isso, o Facebook foca na população desbancarizada em escala global.

Rússia suspende acordo de armas nucleares com EUA

O parlamento da Rússia aprovou nesta terça-feira, 18, uma lei que suspende o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), assinado com os Estados Unidos em 1987, durante a Guerra Fria. No último dia 2 de fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país abandonaria o tratado de controle de armas nucleares em resposta à decisão do presidente americano, Donald Trump, de deixar o acordo. O Departamento de Estado americano alega que as negociações para obrigar Moscou a abandonar mísseis e lançadores falharam. Os dois países trocaram acusações de descumprimento do INF e, após contatos infrutíferos entre representantes dos EUA e da Rússia em Genebra e em Pequim, Washington anunciou finalmente em primeiro de fevereiro que deixará o tratado em um prazo de seis meses.

Trump em campanha

Mesmo com pesquisas eleitorais indefinidas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu o lançamento de uma campanha “selvagem” pela reeleição, na noite desta terça-feira, 18, na Flórida. Os ingressos para seu comício em um anfiteatro de Orlando, com capacidade para 20 mil pessoas, estão esgotados e muitos partidários do republicano vão assistir o evento. “Vejam o que está acontecendo em Orlando, Flórida, agora mesmo! As pessoas nunca viram nada igual (a não ser que você toque guitarra). Vai ser selvagem. Vejo vocês mais tarde!”, tuitou o presidente.