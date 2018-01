Tombamento de caminhão congestiona trânsito no Rodoanel de SP

São Paulo – Três das quatro faixas da pista do Rodoanel paulista foram bloqueadas por volta das 6h desta quarta-feira, 3, para remoção de um caminhão tombado. O bloqueio ocorre na altura do km 82, no sentido Perus, próximo ao acesso à Rodovia Anchieta. O trânsito foi retido pela concessionária SpMar na altura do pedágio do km 88 para a operação.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente foi registrado no início da noite dessa terça-feira, dia 2, mas o veículo só pôde ser removido neste horário. Ninguém ficou ferido na ocorrência. A carga líquida do caminhão foi retirada durante a madrugada.