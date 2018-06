Tiroteio no Morro da Providência fecha estações do VLT no Rio

Rio – Um tiroteio na manhã desta segunda-feira, 25, no Morro da Providência, na zona portuária do Rio de Janeiro, afetou o funcionamento do veículo leve sobre trilhos (VLT). Policiais militares fazem nesta manhã uma operação contra o tráfico de drogas na região.

De acordo com a polícia, assim que avistaram os militares, criminosos atiraram contra eles. Não há informações sobre feridos no tiroteio. Por medida de segurança, 12 estações do VLT, todas localizadas entre a Rodoviária Novo Rio e o Boulevard Olímpico, ficaram fechadas na manhã desta Segunda-feira.

A empresa responsável pelo serviço informou que o problema aconteceu nas linhas 1 e 2 do sistema de transporte público. Às 8h05, a operação foi retomada em todo trecho das linhas 1 e 2. Os intervalos ainda estavam em processo de normalização por volta das 9h30.