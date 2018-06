Tiroteio fere policial e paralisa bondinho do Pão de Açúcar

Um intenso tiroteio entre traficantes e policiais militares deixou um agente ferido e causou a paralisação do bondinho do Pão de Açúcar.

Os tiros, no início da tarde desta sexta-feira (8), assustaram moradores e turistas na Praia Vermelha, bairro da Urca, considerada um dos locais mais seguros do Rio, por abrigar diversas instituições do Exército.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), um soldado do Batalhão de Choque foi atingido, possivelmente por estilhaço de granada, mas seu estado de saúde era estável.

Fotos divulgadas na página Onde Tem Tiroteio, no Facebook, mostram o soldado sendo atendido, no calçadão da praia e carregado por seus colegas. Um vídeo também mostra o intenso sons de tiros no local.

Ainda segundo a assessoria da PM, criminosos que travam disputa por território nos morros Chapéu Mangueia e Babilônia, no Leme, teriam fugido pela mata, por meio de trilhas que saem na Urca.

Segundo funcionário do bondinho do Pão de Açúcar, o serviço até o Morro da Urca foi interrompido por volta das 14h30, por motivos de segurança, sem previsão de retorno.