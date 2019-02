Tiroteio em ação policial deixa 13 mortos em Santa Teresa, centro do Rio

São Paulo – Um tiroteio nas comunidades do Fallet, Fogueteiro e Coroa, em Santa Teresa, no bairro Catumbi, na região central do Rio de Janeiro, deixou 13 pessoas mortas nesta sexta-feira, 8.

A prefeitura confirmou as mortes e informou que uma pessoa ainda permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA).

As mortes teriam ocorrido durante confronto com agentes do Comando de Operações Especiais (COE) que fazem operação nas comunidades de Santa Teresa desde o início da manhã. As vítimas ainda não foram identificadas.

Desde a madrugada, as equipes policiais atuam nas comunidades devido a tiroteios na região provocados por disputa entre grupos criminosos. A partir de denúncias e informações do Setor de Inteligência, a polícia vasculhou alguns pontos da comunidade do Fallet.

Policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Após cessarem os disparos, dez supostos criminosos foram encontrados em vias da comunidade e foram socorridos para o HMSA. Com eles foram apreendidos dois fuzis, nove pistolas e cinco granadas.

No Morro dos Prazeres, policiais do Bope apreenderam uma pistola calibre 40, uma pistola calibre 9 mm, dois rádios comunicadores e um aparelho telefônico. Houve confronto e dois supostos criminosos foram encontrados feridos, sendo levados ao HMSA. Em outro ponto da comunidade, um fuzil calibre 5,56, uma pistola calibre 40 e uma granada foram apreendidos.

Equipes policiais estão atuando preventivamente para evitar ações de vandalismo nas ruas do bairro Catumbi e adjacências. Pelo twitter, a Polícia Militar informa que faz operação nas comunidades do Fallet, Fogueteiro e Prazeres.