Tiroteio deixa um morto e seis feridos em boate de Belo Horizonte

Belo Horizonte – Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em tiroteio na madrugada desta segunda-feira, 2, na porta de uma boate na zona norte de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, um homem chegou atirando e outro que estava no local, também armado, revidou.

Investigações iniciais apontam que um ferido encontrado pela PM caído em rua próxima à boate seria a pessoa que iniciou o tiroteio, e que acabou morrendo. A boate, chamada Jolie!, fica no bairro Itapoã.

O homem encontrado pelos policiais, que ainda não teve a identidade revelada, teria sido expulso por um segurança da casa noturna e voltou armado ao local. Outro segurança da boate teria atirado para proteger o colega de trabalho. Imagens feitas por câmeras de segurança deverão ser usadas nas investigações.

O tiroteio ocorreu por volta das 4h. As vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro Risoleta Neves, também na zona norte da capital mineira. De acordo com informações do hospital, a maior parte dos feridos passa por cirurgia. Não há, ainda, informações mais detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.