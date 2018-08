Motorista do Uber é morto com um tiro na cabeça no Rio de Janeiro

Um motorista do aplicativo Uber morreu com um tiro na cabeça e duas pessoas ficaram feridas no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, altura de Parada de Lucas ontem (2), no fim da tarde, após uma tentativa de invasão dos traficantes de Parada de Lucas, ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Eles tentaram invadir a comunidade da Cidade Alta, dominada pela facção rival Terceiro Comando Puro.

A Avenida Brasil é a principal via expressa de ligação entre o centro da cidade e as zonas norte e oeste da cidade, por onde passam mais de 300 mil veículos diariamente.

O tiroteio provocou pânico com os motoristas abandonando seus carros e se protegendo atrás das muretas da via expressa, que divide as pistas. Os dois feridos também foram atingidos por balas perdidas. Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona norte, e estão fora de perigo.

As duas pistas da Avenida Brasil em direção à zona oeste chegaram ser fechadas pela Polícia Militar por medida de segurança. Nas redes sociais, os internautas narraram os momentos de tensão. A via expressa foi liberada em menos de 20 minutos, após o fechamento.