Teto desaba em cima de ônibus em túnel na Zona Sul do Rio

Da redação com Estadão Conteúdo

Por Da redação com Estadão Conteúdo

São Paulo — Uma estrutura de concreto do teto do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, na Zona Sul do Rio De Janeiro, desabou em cima da parte frontal de um um ônibus na tarde desta sexta-feira (17).

Não há registros de feridos. Os Bombeiros estão no local e a Defesa Civil, que já foi acionada, deverá avaliar se há risco novos desabamentos.

Imagens aéreas indicam que houve deslizamento de terra sobre o teto de túnel, que faz parte do Sistema Zuzu Angel, que liga a Gávea a São Conrado, e passa por baixo do Minhocão, um prédio de moradores.

Houve fechamento da circulação nos dois sentidos do túnel e a prefeitura decretou estado de crise, o mais alto.

A recomendação é que os motoristas evitem trafegar entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca. O acesso só pode ser feito pelo Alto da Boa Vista, a Linha Amarela e a Grajaú-Jacarepaguá pois há uma série de outros bloqueios.

A Avenida Niemeyer segue bloqueada desde o fim da tarde de ontem após quedas de barreira e o Túnel Rebouças também teve bloqueios após um acidente que matou uma pessoa nesta manhã.

A cidade já estava em estágio de atenção por conta da chuva e a previsão é que ela continue durante todo o resto do dia.

MUNICÍPIO EM ESTÁGIO DE CRISE, às 12h35 (17/5), após a mobilidade ficar ainda mais afetada. Túnel Acústico totalmente interditado. #alert pic.twitter.com/0OzOdgbnir — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 17, 2019