Teto de refeitório de escola infantil desaba e deixa feridos em Agudos

São Paulo – O teto da Escola Municipal infantil Diomira Napoleone Paschoal, em Agudos, cidade localizada no centro-oeste do Estado de São Paulo, desabou na manhã desta quarta-feira, 18, deixando 11 feridos.

O 12º Grupamento de Bombeiros de Bauru, que atende à região, foi acionado por volta das 8h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte do teto do refeitório da escola desabou. Segundo informações preliminares, os alunos, de 6 meses a 3 anos, conseguiram sair do local e não há vítimas fatais na ocorrência.

A Prefeitura de Agudos informou que 11 pessoas, entre crianças e adultos, com ferimentos leves, foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Bombeiros fazem a varredura para se certificar de que não há nenhuma vítima sob os escombros.