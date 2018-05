Testemunha liga morte de Marielle a vereador e ex-PM, diz jornal

São Paulo – O vereador Marcello Siciliano (PHS) e o ex-PM Orlando Oliveira estariam envolvidos no assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco e de Anderson Gomes. As informações foram passadas por uma testemunha que procurou a polícia.

No depoimento, ao qual o jornal O Globo teve acesso, a testemunha diz ter presenciado quatro conversas entre o vereador e o ex-policial. Em uma delas, em um restaurante, Marcello Siciliano teria dito a Orlando: “Tem que ver a situação da Marielle. A mulher está me atrapalhando” e “precisamos resolver isso logo”.

A testemunha, que procurou a polícia em troca de proteção, conta que esteve presente em encontros entre os dois porque foi obrigado a trabalhar como segurança de Orlando por dois anos. Segundo a publicação, mesmo preso, o ex-policial chefia uma milícia na Zona Oeste da cidade, que teria o suporte financeiro do político.

O caso

Marielle, 38 anos, foi morta a tiros em março enquanto transitava em seu veículo na região central do Rio de Janeiro. No ataque, também morreu o motorista do carro, Anderson Pedro Gomes.

A vereadora, quinta mais votada nas eleições para a Câmara Municipal, havia sido nomeada relatora da comissão que acompanha a intervenção federal na segurança pública do Rio. Marielle apoiava pautas ligadas a direitos humanos e, poucos dias antes de morrer, recebeu denúncias envolvendo PMs que patrulham a Favela de Acari, na zona norte do Rio.