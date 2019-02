Terreno do Pinheirinho vai a leilão em São Paulo

São Paulo- Foi aberto hoje (3) e vai até o dia 3 de outubro o leilão do terreno do Pinheirinho, como ficou conhecida a área de 1,3 milhão de metros quadrados, localizada em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Em janeiro deste ano, o processo de reintegração de posse da área resultou em confronto entre policiais militares, a Guarda Municipal e centenas de famílias sem teto.

O imóvel avaliado em R$ 187,4 milhões pertence à massa falida da empresa Selecta, do ex-investidor Nagi Nahas. Com a venda, deverão ser quitadas as dívidas acumuladas antes e depois da falência. Entre os credores, está a prefeitura de São José dos Campos, que espera receber R$ 28 milhões, sendo R$ 17 milhões relativos aos débitos com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com o edital da 18ª Vara e Ofício Cível da cidade de São Paulo, haverá leilão presencial no dia 3 de outubro, às 14 horas , na capital paulista (na Avenida Brasil, 478), que será conduzido pelo leiloeiro Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro. Os interessados também poderão apresentar lances pela internet, mas devem fazer o cadastro, até o próximo dia 21, pelo site.

Caso os lances não sejam suficientes para pagamento à vista, o leiloeiro poderá receber propostas para a compra parcelada do terreno, sendo 30% de entrada e o restante pago em quotas corrigidas por tabela do Tribunal de Justiça. Se o número de prestações for superior a 12 mensais, incidirão juros de 1% ao mês, contados a partir da data do leilão.