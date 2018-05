Termina hoje prazo para pagamento do Enem 2018

São Paulo – O candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem até esta quarta-feira, 23, para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 82, para quem não for isento. Quem não efetuar o pagamento até a data limite não terá a inscrição confirmada.

O pagamento deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que é gerada ao fim da inscrição. A guia pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios, respeitados os horários de compensação bancária. Caso haja algum problema com o pagamento, o candidato deverá entrara em contato com o Inep pelo número 0800 616161.

Segundo o edital do Enem, “não haverá prorrogação do prazo para pagamento da taxa de inscrição, ainda que o último dia do prazo, 23 de maio de 2018, seja feriado estadual, distrital ou municipal no local escolhido pelo participante para o pagamento da taxa”.

O exame acontece em 4 e 11 de novembro, dois domingos. No primeiro dia, as provas serão de redação, ciências humanas e linguagens, com tempo de cinco horas e meia. No segundo dia, os candidatos terão cinco horas para as provas de matemática e ciências naturais, meia hora a mais que no ano passado.

A nota obtida nas provas é o principal meio de acesso dos estudantes às universidades públicas do país.