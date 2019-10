Dia de novo recorde na bolsa?

O inícios das reuniões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos devem ser o foco da atenção de investidores nesta terça-feira. A expectativa é que amanhã as duas instituições devem anunciar novos cortes nas taxas básicas dos dois países, impulsionando um pouco mais os mercados acionários. O Ibovespa voltou a fechar no maior valor nominal da história nesta segunda-feira, após subir 2,5% na semana passada. O principal índice da bolsa brasileira subiu 0,77% e terminou o dia em 108.187. Ainda nesta segunda-feira, o dólar fechou abaixo de 4 reais pela primeira vez em mais de dois meses.

Focus aumenta expectativa para PIB de 2019

O Relatório Focus, que mede a percepção do mercado sobre a economia brasileira, apontou crescimento na expectativa do PIB 2019, que subiu de 0,88% para 0,91%. O relatório foi divulgado pelo Banco Central (BC) na manhã desta segunda-feira 28. No mês passado, a projeção era de expansão de 0,87% neste ano. Para 2020, o BC manteve a previsão de crescimento de 2% ─ índice estável há um mês. A expectativa do mercado em relação à taxa básica de juros, a Selic, também foi revisada. O Focus aponta que, ao fim de 2019, a Selic atingiria nova mínima histórica, de 4,5%, apostando em dois cortes consecutivos pelo Comitê de Política Econômica (Copom). Hoje, a Selic está em 5,5% e o Copom se reúne na próxima quarta-feira. De acordo com o relatório, o BC deve promover corte de 0,5% na alíquota.

Bolsonaro fala em criar próprio partido

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira 28 que pode criar um novo partido se decidir deixar o PSL caso o impasse em torno da disputa interna entre ele e o presidente da sigla, deputado Luciano Bivar (PE), não for resolvida. De acordo com o presidente, o novo partido se chamaria Partido da Defesa Nacional (PDN). “O ideal, numa situação dessa, se por ventura não se chegar a um acordo, é um novo partido, que agora, segundo informações que eu tive, você pode colher as assinaturas de forma eletrônica, e eu não teria dificuldades de criar um partido nesse sentido”, disse Bolsonaro a jornalistas nos Emirados Árabes, uma das paradas do giro presidencial por países da Ásia e do Oriente Médio. No sábado, último dia de sua visita à China, Jair Bolsonaro já havia dito que, se a crise no PSL não se resolver, ele pode se tornar um presidente sem partido: “Tanto faz eu estar com ou sem partido”, declarou.

MPF diz que plano contra óleo no NE não foi acionado

O Ministério Público Federal entrou nesta segunda-feira 28 com um recurso perante o Tribunal Federal da 5ª Região (TRF5) para que o governo federal cumpra integralmente o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo (PNC) no combate ao desastre ambiental em praias do Nordeste brasileiro atingidas por óleo cru. Os procuradores alegam que o chamado PNC não foi acionado nos termos da legislação e de acordo com a base técnica e científica que o fundamenta, ao contrário do que havia afirmado União e concordado a Justiça Federal em primeira instância. O governo tem sido alvo de críticas porque teria demorado a deflagrar uma operação para minimizar os efeitos do óleo vazado nas praias do Nordeste, cujos primeiros indícios foram detectados no início de setembro, segundo autoridades. A última atualização do Ibama dá conta de que 254 localidades nos nove Estados foram afetadas.

PL da posse de armas na Câmara

O plenário da Câmara dos Deputados vai tentar votar esta semana o projeto de lei (PL 3.723/2019) que amplia a posse e o porte de no país. O projeto do Poder Executivo permite a concessão de porte de armas de fogo para novas categorias, além das previstas no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03). Atualmente, o porte só é permitido para as categorias descritas no Estatuto do Desarmamento, como militares das Forças Armadas, policiais e guardas prisionais. O porte de armas consiste na autorização para que o indivíduo ande armado fora de sua casa ou local de trabalho. Já a posse só permite manter a arma dentro de casa ou no trabalho. Entre outros pontos, o texto do relator da proposta, deputado Alexandre Leite (DEM-SP), diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas desde que comprovados alguns requisitos, como bons antecedentes e apresentação de laudo psicológico.

Fernández e Macri discutem transição

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, e o líder derrotado em sua tentativa de reeleição, Mauricio Macri, reuniram-se nesta segunda-feira 28 para buscar uma maneira de amenizar a difícil transição política no país, depois que os peronistas conquistaram o poder e levaram a esquerda novamente ao palácio presidencial. A reunião de uma hora de duração representou uma espécie de oferta de paz em meio a uma crise econômica que atingiu os quase 45 milhões de argentinos e deixou o país a caminho de um calote. Como Macri e Fernández irão trabalhar juntos nas próximas semanas antes de o novo governo tomar posse em 10 de dezembro, a cooperação será fundamental. A Argentina vai negociar com os credores mais de 100 bilhões de dólares em dívidas.

UE aceita Brexit até 31 de janeiro

A União Europeia (UE) concordou nesta segunda-feira 28 em adiar o Brexit, previsto anteriormente para a próxima quinta-feira, 31, até o dia 31 de janeiro de 2020, como havia solicitado o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Os embaixadores dos 27 Estados-membros tomaram a decisão durante uma nova reunião nesta manhã. Na sexta-feira, os diplomatas não tinham concordado de forma unânime sobre a duração da nova prorrogação. “Os 27 acordaram que aceitarão o pedido do Reino Unido para uma extensão flexível até 31 de janeiro de 2020”, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no Twitter. Segundo o político polonês, a prorrogação deve ser formalizada “por procedimento escrito”, o que significa que não será necessária uma cúpula extraordinária de líderes da UE para que o novo adiamento do Brexit se torne efetivo.

Louis Vuitton quer comprar Tiffany & Co.

O grupo francês LVMH, dono da grife Louis Vuitton, anunciou nesta segunda-feira 28 que negocia, ainda de forma preliminar, a aquisição da joalheria americana Tiffany & Co. O dono do grupo, Bernard Arnault, fez oferta de 14,5 bilhões de dólares à joalheria no início de outubro. “Após os recentes rumores do mercado, o grupo LVMH confirma que iniciou conversações preliminares sobre uma possível operação com a Tiffany”, afirma um comunicado da empresa. “No momento não há nenhuma certeza de que as negociações serão concluídas com êxito”, completa a nota. A compra da Tiffany pelo grupo LVMH seria uma das maiores aquisições da empresa francesa, líder mundial no setor de luxo, presente na moda, vinhos, perfumes e cosméticos. As discussões entre as duas empresas acontecem depois que o bilionário Bernard Arnault inaugurou uma fábrica da Louis Vuitton no estado do Texas, nos Estados Unidos, em uma cerimônia que teve as presenças do presidente americano Donald Trump e sua filha Ivanka.

Totvs compra Supplier

A empresa de desenvolvimento de software de gestão Totvs anunciou na noite desta segunda-feira (28) a aquisição do controle da Supplier, financeira focada em crédito para companhias, por 455,2 milhões de reais. Esta é a primeira operação desde que a Totvs captou mais de 1 bilhão de reais com a oferta subsequente de ações (follow on, no termo em inglês), em maio.