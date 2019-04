Tentativa de roubo a bancos termina com ao menos 10 mortos em Guararema

Sorocaba – Ao menos dez suspeitos morreram durante tentativa de assalto a dois bancos, na madrugada desta quinta-feira, 4, em Guararema (SP). Os moradores foram acordados por explosões, intenso tiroteio e o barulho de sirenes.

Por volta das 3h da manhã, um grupo de 30 criminosos atacou as agências do Banco do Brasil e do Santander do município paulista. Os criminosos explodiram os caixas eletrônicos do Banco do Brasil e atacaram a outra agência, mas não teriam conseguido levar o dinheiro.

O bando já era monitorado pelo Ministério Público Estadual e a Polícia Militar conseguiu cercar os criminosos ainda durante a ação. O grupo foi atacado na estrada que liga Guararema à cidade a Santa Branca. Ao menos seis suspeitos foram mortos no local.

Durante a fuga, um homem foi tomado como refém e o criminoso conseguiu invadir um sítio, arrombando a porta. Vanderleia Vicente Gomes e o marido dela também foram feitos reféns, mas os policiais invadiram o local e mataram o criminoso. Até o início da manhã, a PM continuava em busca de outros suspeitos. As agências estavam interditadas por terem sido deixados explosivos em seu interior.