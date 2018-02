Temporal no Rio deixa 2 mortos e danifica ciclovia Tim Maia

Duas pessoas morreram por causa da chuva que atingiu o Rio entre a noite desta quarta-feira, 14, e a madrugada desta quinta-feira 15. Uma casa desabou em Quintino, na zona norte, provocando a morte de um homem e de uma mulher.

Um trecho da ciclovia Tim Maia, entre São Conrado e Barra da Tijuca, na zona sul, desabou perto da saída do Túnel do Joá em consequência das fortes chuvas. Funcionários da prefeitura do Rio dirigiram-se ao local para interditar a via.

Em 2016, uma ressaca derrubou um trecho da mesma ciclovia, matando duas pessoas. Desta vez, não há informações sobre vítimas.

A zona norte é uma das mais atingidas pela tempestade – a outra foi a zona oeste. Falta luz em parte da capital fluminense e há engarrafamentos nas principais vias expressas.

Em consequência da chuva e dos fortes ventos, um dirigível caiu sobre a via férrea e interrompeu o tráfego de trens no ramal de Santa Cruz. A Avenida Brasil está com trânsito interrompido no sentido centro, por causa da queda de uma árvore e de um painel publicitário, na altura de Ramos, na zona norte.

A Linha Vermelha chegou a ter seu trânsito interrompido e a Linha Amarela está alagada, na altura da Abolição, na zona norte. Os BRTs Transcarioca e Transoeste operam com problemas.

Há informações sobre alagamentos e desabamentos. O 9º BPM, em Rocha Miranda, na zona norte, teve seu pátio alagado, assim como diferentes trechos da cidade. O Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste, também foi invadido pela água.