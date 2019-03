Fortes chuvas causam mortes na Grande SP; rodízio é suspenso na capital

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo e o Grande ABC na noite de Domingo (10) e na madrugada desta segunda-feira, 11, causaram diversos transtornos. Por volta das 8h40, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), haviam 27 pontos de alagamento na cidade de SP, sendo 15 transitáveis e 12 intrasitáveis. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu o rodízio em toda a capital em razão do temporal.

Apesar dos congestionamentos, a tempestade perdeu força e não há mais registro de precipitações, de acordo com o CGE. Na região do Grande ABC paulista, o Rio Tamanduateí e seus afluentes ainda estão com as cotas muito elevadas ou extravasadas, o que mantém regiões em estado de alerta por precaução.

Atualizando ocorrência da Rua Caiçara, 100 – Ribeirão Pires. Confirmado, 4 Vítms no total, das quais, 2 Vítms em óbito, 3ª Vítm que foi transportada pelo SAMU e a 4ª Vítm que ainda está sendo procurada pelos homens do Corpo de Bombeiros. Aguardando informações do local. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 11, 2019

No horário acima, a SPTrans informou que a operação dos ônibus está prejudicada em razão das fortes chuvas. O Expresso Tiradentes, na zona leste, teve sua operação paralisada. Os ônibus de oito linhas não estão circulando pela Marginal Tietê, abaixo da Ponte das Bandeiras (zona norte), e fazem desvios pela Rua Voluntários da Pátria, Rua Santa Eulália e Avenida Santos Dumont.

Outro ponto intransitável é o trecho entre as avenidas Paes de Barros e Luiz Ignacio de Anhaia Mello, na zona leste, por onde passam coletivos de 13 linhas. Alguns ônibus estão ilhados na Avenida do Estado e na região de Vila Prudente. Na zona oeste da capital, a Avenida Sumaré estava interditada no sentido Turiaçu por causa de queda de árvore.

A Linha 10-Turquesa da CPTM está paralisada em razão de alagamentos e sem previsão de volta. Às 8h40, a cidade de São Paulo registrava mais de 100 km de congestionamento. A região mais prejudicada era a zona leste, com 35 km de lentidão, seguida pela zona oeste, com 32 km de congestionamento.

Durante a madrugada, foi emitido um estado de alerta para a Marginal Tietê em razão da possibilidade de transbordamento do Rio Tietê na Ponte do Piqueri e na Ponte Dutra.