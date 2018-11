Temporal alaga ruas e deixa Rio de Janeiro em alerta para deslizamentos

As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (26) causaram deslizamentos e trânsito intenso na parte da manhã em diversos pontos do estado. Duas cidades estão em estágio de alerta: Rio e Niterói, na Região Metropolitana.

No bairro Tanque, na zona oeste do Rio, o Corpo de Bombeiros registrou dois desabamentos. Na Estrada Comandante Luiz Souto, uma árvore caiu sobre um muro, que desabou na noite de ontem.

Já na Rua Jordão, o reboco de uma casa caiu por causa das chuvas. Não houve feridos em nenhum dos casos.

Niterói em alerta

Niterói entrou em estágio de alerta na manhã desta segunda. No morro do Preventório, choveu, em uma hora, 70% da média esperada para todo o mês de novembro. As sirenes de alerta foram acionadas de madrugada no local solicitando, por prevenção, que as famílias deixassem suas casas.

O ponto de apoio da comunidade, que fica na associação dos moradores, foi aberto e a Defesa Civil auxilia moradores a se deslocarem para um local em segurança.

Na comunidade de Jurujuba, um deslizamento de terra atingiu um ônibus que passava perto do Morro do Peixe Galo. Não há informações sobre feridos e, no momento, equipes da Companhia de Limpeza de Niterói e da Secretaria de Conservação trabalham na limpeza e desobstrução do ponto.

Os bombeiros também anotaram uma ocorrência no bairro Charitas, onde árvores deslizaram com terra na Avenida Carlos Ermelindo Marins e atingiram a pista. Agentes trabalham no local e não há feridos.

Angra dos Reis

A região da Costa Verde também foi afetada pelo temporal, principalmente a cidade de Angra dos Reis. Segundo a Defesa Civil, uma casa desabou parcialmente no bairro da Monsuaba.

Um deslizamento de terra atingiu ainda a Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, a BR-101, no mesmo bairro. A prefeitura de Angra pede aos motoristas que tenham atenção ao trafegarem pelo local, pois há uma camada alta de lama na via, o que deixa o trânsito perigoso.

A Defesa Civil também emitiu um alerta de evacuação às 2h40 da madrugada de hoje para os moradores que residem perto de encostas e locais de alagamentos nos bairros de Jacuecanga, Lambicada, Morro do Moreno, Praia do Machado, Village, Água Santa, Biscaia, Monsuaba, Paraíso, Vila da Petrobras, Caputera I e Caputera II.

Além dessas ocorrências, a Defesa Civil trabalha em mais dois casos. Houve um deslizamento no Morro da Constância, no Frade, em que as circunstâncias ainda são apuradas; e há risco de transbordamento de um rio perto da Escola Municipal Professor Francisco de Assis de Oliveira Diniz, no Bracuhy.

Veja vídeos do alagamento no Rio

@OperacoesRio Atenção à chuva e regiões com possíveis áreas de alagamento no Rio de Janeiro. Esta foto foi às 09h00 de hoje, mas a chuva será intensa durante o dia. pic.twitter.com/xWOxEMrpwl — Bárbara Campos (@bcamposbc) November 26, 2018