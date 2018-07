Tempo seco pode colocar São Paulo em estado de alerta nesta sexta

São Paulo – Com baixa umidade do ar e tempo estável em São Paulo, dificultando a dispersão dos poluentes, a capital pode terminar a semana com recorde de secura para o ano. A previsão meteorológica da empresa Climatempo mostra que o índice pode ser inferior a 20% – considerado estado de alerta. A temperatura máxima pode atingir 30ºC nesta sexta-feira, dia 20.

O recorde de secura deste ano foi em 13 de julho, com 24% na medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com a cidade em estado de alerta (entre 12% e 20% de umidade do ar), o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) orienta alguns cuidados, como evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h, usar soro fisiológico para olhos e narinas e evitar aglomerações em ambientes fechados.

Neste sábado, dia 21, uma frente fria que vem do Sul chega a São Paulo. No domingo, 22, a umidade fica em torno de 50%, trazendo alívio temporário.