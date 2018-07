Tempo de TV de Alckmin será 22 vezes maior que a de Bolsonaro

São Paulo – Nos 35 dias de propaganda eleitoral na televisão, o candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, terá exposição 22 vezes maior que a de Jair Bolsonaro (PSL), atual líder nas pesquisas eleitorais nos cenários sem o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo estimativas do Estadão Dados, Alckmin vai aparecer em pelo menos 318 inserções de 30 segundos na TV durante toda a campanha do primeiro turno. Já Bolsonaro terá apenas 14 inserções no período.

Essas quantidades são provisórias, já que nem todos os partidos definiram que candidatos a presidente apoiarão com seu tempo de TV. A estimativa foi feita ainda em um cenário com 14 candidatos, número que pode diminuir nos próximos dias se houver desistências entre os chamados “nanicos”. O cálculo pressupõe ainda uma aliança entre PT e PCdoB.

Inserções são vistas por especialistas em marketing como as principais armas na campanha televisiva, porque chegam de surpresa aos espectadores, misturadas à publicidade comercial e em horários diversos. O avanço da internet e das redes sociais, porém, reduz a importância relativa da TV nas campanhas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.