Temperaturas baixas devem dominar semana em São Paulo

São Paulo – Nesta terça-feira, uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no estado de São Paulo. Em Parelheiros, extremo sul da capital, as temperaturas chegaram a 9,2 graus na manhã de hoje, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). De acordo com a Climatempo, as temperaturas baixas devem perdurar por toda a semana.

“A tendência será de madrugadas frias com risco de névoa e nevoeiro, sol predominando e temperaturas amenas durante às tardes”, diz nota da empresa de meterologia.

O frio atinge todo o estado. Nesta terça, a mínima foi de 11º C na capital, de 8ºC em Presidente Prudente e 7ºC em Itapeva. A cidade de Barra do Turvo registrou mínima de 3,2º C.

“Chove no litoral, mas a região metropolitana terá apenas garoa. Porém, as temperaturas vão ficar baixas o dia todo e o vento moderado ajuda aumentar a sensação de frio”, explica a meteorologista Fabiana Weykamp em nota da Climatempo.

A presvisão do instituto é que as temperaturas voltem a subir apenas no final de semana. Até lá, a temperatura máxima na cidade de São Paulo deve ser de 18º, na quinta-feira.