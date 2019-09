Temperatura pode chegar a 34º C em SP e umidade ficar abaixo de 30%

A temperatura em São Paulo pode superar os 34 ºC na tarde desta quarta-feira (11) e a umidade relativa do ar deve atingir valores críticos, abaixo dos 30%, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. A alta nos termômetros surpreende porque o inverno, quando a temperatura é mais amena, ainda não acabou.

Os termômetros das estações meteorológicas do CGE registravam 31,1 ºC por volta de 11h30 de hoje, enquanto os menores índices de umidade do ar começam a se aproximar dos 30%.

De acordo com a Defesa Civil do estado, a unidade do ar já baixou para 20% nos municípios paulistas de Borborema, Americana, Cordeirópolis, Campinas, Palmital, Altinópolis, Piracaia, Pindorama, Mirassol, Santa Fé do Sul, Corumbatai, Mococa, Tambaú, Patrocínio Paulista, Nuporanga, Cássia dos Coqueiros, Colina, Brodowski, Monte Azul Paulista, Paulo de Faria, José Bonifácio, Jales, Ituverava, Itapira, Ibitinga, Dracena, Pradópolis, Presidente Prudente, Valparaíso, Votuporanga, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Ariranha, Barra Bonita, Barretos, Barueri, Bebedouro e Casa Grande.

As recomendações da Defesa Civil em casos de ondas de calor e pouca umidade do ar incluem evitar realizar exercícios físicos ao ar livre nos momentos mais quentes do dia (11h às 17h); permanecer em locais protegidos do sol; evitar sair ao ar livre sem proteção solar; usar soro fisiológico nos olhos e narinas e umidificar o ambiente.

O alerta do CGE é que o tempo seco e estável dificulta a dispersão de poluentes e favorece a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar nos grandes centros urbanos. No final do dia, ainda segundo o órgão, a chegada da brisa marítima ajuda a melhorar os índices de umidade, no entanto, não há condições para chuva.

Próximos dias

Segundo previsão do CGE, há um bloqueio atmosférico, provocado pela massa de ar seco que predomina sobre o interior do país, que impede que os sistemas frontais cheguem ao litoral paulista com força para provocar chuvas generalizadas. Apesar disso, a propagação de uma frente fria fraca pelo oceano deve amenizar um pouco o tempo seco e o calor no final da semana.

Na quinta-feira (12), os termômetros devem variar entre mínimas de 18ºC e máximas que podem superar os 33ºC. No final do dia, uma frente fria de fraca atividade se propaga afastada da costa, provocando mais nebulosidade e rajadas de vento do que chuva na Grande São Paulo.

Na sexta-feira (13), os ventos úmidos que passam a soprar do oceano podem causar nebulosidade e chuviscos, principalmente durante a madrugada e à noite. O sol pode aparecer entre muitas nuvens e as temperaturas não sobem muito, variando entre mínimas de 16°C e máximas de 24°C.