Temos mais 9 meses de governo e muito a fazer, diz Temer a ministros

Brasília – O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira, 12, durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, que surgirão “coisas novas” no governo este ano, nos meses restantes de sua administração.

“Programas novos, eventos novos. Temos praticamente mais nove meses de governo, o que significa que muito se pode fazer”, disse.

De acordo com Temer, o trabalho a ser desempenhado será o da continuidade. “Que possamos prosseguir com as mesmas teses, os mesmos programas e, consequentemente, com as mesmas vitórias”, afirmou.

“Ressalto muito a palavra continuidade. Fizemos muito. Portanto, se temos mais oito ou nove meses, temos muito a fazer ainda.”

Temer afirmou que a reunião ministerial era um momento de incentivo aos ministros, para que todos pudessem prosseguir na tarefa desempenhada ao longo do tempo.

Ao citar as ações do seu governo, Temer também destacou o “princípio da legalidade”, que segundo ele “permeia toda a atividade administrativa”. “Os senhores agirão de acordo com os princípios básicos”, disse aos ministros.

A reunião ministerial desta quinta-feira é a primeira entre o presidente Michel Temer e os onze novos ministros nomeados, após a desincompatibilização dos antecessores em função da eleição.