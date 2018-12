“Temos esperança de que Lula saia da prisão antes do Natal”, diz Gleisi

A senadora Gleisi Hoffman, presidente do PT, disse nesta segunda-feira, 10, esperar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da SIlva seja libertado antes do Natal. “Temos muita esperança que Lula saia da prisão antes do Natal. Se isso não acontecer, estamos organizando um Natal com Lula”, disse a senadora pelo Paraná, sem dar mais detalhes de como se daria tal saída – ou se entende que o ex-presidente poderia conseguir a prisão domiciliar.

A fala da petista foi feita durante a Conferência Internacional em Defesa da Democracia, realizada pela Fundação Perseu Abramo, em São Paulo. O evento contou com a presença do presidente da fundação, Marcio Pochmann, e de representantes da esquerda brasileira e estrangeira.

O candidato derrotado à Presidência pelo partido, Fernando Haddad, era aguardado no primeiro painel do encontro, mas não compareceu. Segundo a organização, ele alegou ter um compromisso pela manhã e poderá participar de outro painel na parte da tarde.