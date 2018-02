Temer volta ao Rio para cerimônia sobre programa de submarinos

Rio – O presidente Michel Temer (MDB) volta ao Rio nesta terça-feira, 20, para participar da Cerimônia de Início da Integração dos Submarinos Classe Riachuelo, da Marinha, no complexo naval do município de Itaguaí, Região Metropolitana da capital.

Temer já havia estado no Rio no sábado para se reunir com o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) e tratar da intervenção federal nas áreas de segurança e administração penitenciária do Rio, anunciada por ele na sexta-feira, 16.

Parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) da Marinha, o “Riachuelo” é o primeiro dos quatro submarinos convencionais que estão sendo construídos no Estaleiro e Base Naval (EBN) de Itaguaí e deve ser lançado ao mar no segundo semestre. Isso, caso não ocorram mais atrasos.

Sob investigação da Lava Jato por incluir a Odebrecht, o Prosub, orçado em mais de R$ 30 bilhões, está quatro anos atrasado, por conta de dificuldades orçamentárias e técnicas.

O programa, iniciado há dez anos, num acordo com a França, prevê a construção do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear.