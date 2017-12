Temer visitará Vietnã, Cingapura, Timor Leste e Indonésia

Brasília – O presidente Michel Temer realizará em janeiro uma viagem pelo sudeste asiático, que incluirá visitas oficiais a Vietnã, Cingapura, Timor Leste e Indonésia, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais.

A viagem se emoldurará em um esforço do governo brasileiro para aumentar a presença da oferta exportadora nacional nessa região, na qual há crescente demanda por alimentos e matérias-primas, que constituem o grosso da produção brasileira para o exterior, explicaram as fontes.

Segundo indicou hoje o Itamaraty, Temer deve iniciar a viagem em Hanói, capital do Vietnã, no dia 7 de janeiro, e prosseguir para Cingapura dois dias depois.

No dia 11 de janeiro chegará a Díli, capital do Timor Leste, um país com o qual o Brasil mantém uma estreita cooperação, inclusive pela condição de ambos de antigas colônias portuguesas.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Temer concluirá sua excursão asiática no dia 12, em Jacarta, capital da Indonésia, de onde retornará ao Brasil.

Em todos os casos, será recebido por autoridades de governo e está previsto que participe de diversos seminários nos quais se espera a participação de dezenas de empresários brasileiros, interessados em aumentar sua presença no sudeste asiático.