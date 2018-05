Temer visita Agrishow e destaca “trabalho extraordinário” do agronegócio

Ribeirão Preto – O presidente da República, Michel Temer (MDB), visitou na manhã desta quinta-feira, 3, a 25ª edição da Agrishow, no município paulista de Ribeirão Preto (SP). A visita do presidente durou cerca de uma hora em um circuito previamente definido e isolado dos outros visitantes da feira.

Em um rápido pronunciamento, o presidente disse estar entusiasmado de estar na “maior feira de máquinas do mundo” e relatou ter sido informado pelo presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, que a instituição financeira fechou, nos três primeiros dias do evento, contratos em valores superiores aos de 2017. A feira dura cinco dias e segue até esta sexta-feira, 4, na cidade paulista.

Temer afirmou que “a cada ano que passa o Brasil vai crescendo” por conta, “em primeiro lugar, da confiança que se tem no que todos estamos fazendo” e também pelo “trabalho extraordinário” do agronegócio.

O setor foi considerado como o principal responsável por trazer o Produto Interno Bruto (PIB) para o campo positivo em 2017, com alta de 1%, ante quedas nos dois anos anteriores.