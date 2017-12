Temer viaja hoje para passar por revisão urológica em SP

São Paulo – O presidente Michel Temer viajará a São Paulo nesta quarta-feira para passar por exames de revisão urológica, informou a Secretaria de Comunicação da Presidência.

Os exames, que serão realizados nesta tarde no hospital Sírio-Libanês, região central da capital paulista, ocorrerão depois de Temer passar na segunda-feira pelo que a Presidência chamou de exames de rotina no posto de saúde do Palácio do Planalto.

Na ocasião, a Secretaria de Imprensa da Presidência afirmou que o quadro de Temer, de 77 anos, era normal.

O presidente passou no final de outubro em São Paulo por uma cirurgia na próstata, depois der ter sofrido uma obstrução urinária que fez com que fosse levado a um hospital de Brasília dias antes.

Posteriormente, já no final de novembro, Temer foi internado no Sírio-Libanês para ser submetido a um cateterismo e para realizar uma revisão da cirurgia na próstata.

Os exames acontecem em um momento em que Temer trabalha para conseguir o apoio de 308 dos 513 deputados para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ainda neste ano.