Temer viaja a São Paulo para participar do “Mini Davos”

Brasília – O presidente Michel Temer decolou há pouco para São Paulo onde vai participar de cerimônia de abertura da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e de cerimônia de assinatura de ato entre a Apex e a empresa Siemens Global.

À noite, Temer irá a um coquetel oferecido pelo Prefeito de São Paulo, João Doria, por ocasião da abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina (WEF), conhecido como Mini Davos.

Amanhã, a previsão é que o presidente participe da abertura do evento e depois siga para Ribeirão Preto para a cerimônia de abertura da safra de cana 2018/2019.

Mini Davos

Além do encontro com Doria, o presidente vai dividir o palco com o governador e pré-candidato à Presidência, Geraldo Alckmin. Essa será a segunda vez que a capital paulista sediará o evento. A outra foi em 2006. A última vez que o Brasil recebeu a cúpula do fórum para a América Latina foi em 2011, mas o evento aconteceu no Rio de Janeiro.

A expectativa é que o evento reúna cerca de 750 líderes dos setores privados e públicos, além de membros da sociedade civil. Com três dias de duração, o Fórum terá como principal tema “América Latina num ponto de inflexão: formando uma nova narrativa”.

Na semana passada, a subsecretária do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MIDC), Yana Alves, disse durante evento do Insper, em São Paulo, que o governo vai aproveitar o Fórum para lançar uma “agenda pragmática” para que a indústria brasileira caminhe em direção ao que vem sendo chamado de “indústria 4.0” ou a quarta Revolução Industrial.