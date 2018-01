Temer tenta fazer piada e dá 50 reais a Silvio Santos

São Paulo – Em mais uma frente da tentativa do governo de tornar a reforma da Previdência mais palatável à população, o presidente Michel Temer participou do Programa Silvio Santos, no SBT, que foi ao ar neste domingo (28).

Em uma tentativa de fazer piada, Temer terminou o programa oferecendo 50 reais ao apresentador, dizendo que faria com ele o que ele faz com os colegas de trabalho: “eu vou passar um dinheiro pra você”, disse, sorrindo.

Só que o tiro saiu pela culatra: nas redes sociais, internautas estão comentando que o gesto foi uma “tentativa de suborno”, relacionando os 50 reais à liberação de emendas para parlamentares em troca dos votos no Congresso que livraram Temer de ser investigado em duas denúncias apresentadas pela Procuradoria Geral da República (veja os tweets ao final do texto).

Já na abertura do programa, as dançarinas do programa sambaram ao som de “Apertar o cinto”, de Bezerra da Silva, uma música que denuncia a condição precária de vida dos mais pobres.

Silvio Santos comenta que a música, composta há cerca de 30 anos, continua atual. A letra diz “apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar/ estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar”.

Depois, Silvio Santos comparou a confusão causada pela reforma da Previdência ao confisco da poupança no governo de Fernando Collor, em 1990, decretado pela então ministra da Fazenda Zelia Cardoso, e também à criação da URV, um momento transitório antes da implantação do plano Real, em 1994.

Quando ele chamou Temer ao palco, o presidente começou cumprimentando as dançarinas.

Silvio Santos levantou a bola, perguntando se é verdade que o país vai quebrar em três anos sem a reforma da Previdência. Temer confirmou, dizendo que, no prazo de três a quatro anos, o Brasil poderia virar uma Grécia ou uma Espanha, que estão com graves problemas financeiros ligados à dívida previdenciária.

O apoio de Silvio Santos ao longo da entrevista foi explícito. O próprio apresentador afirmou que está vivendo mais do que seus familiares, que morreram antes dos 80 anos – esse é um dos argumentos usados para justificar a reforma.

Temer ainda defendeu que a reforma não vai afetar os mais pobres, só quem ganha aposentadorias altas, no que foi secundado por Silvio Santos.

Por fim, o presidente ainda disse que o apoio da sociedade à reforma iria sensibilizar o Congresso para aprová-la.

“Se a vontade popular compreender isso, os deputados vão lá e depositam seu voto favoravelmente, portanto, ajudam o país”, declarou.

Veja o programa na íntegra:

Veja os tweets de internautas fazendo piada com o gesto de Temer:

O Silvio Santos só precisou de 50 reais pra defender a Reforma da Previdência pic.twitter.com/816uGz6tmU — Murilo Cleto (@MuriloCleto) January 29, 2018

Michel Temer subornou o Silvio ao vivo com 50 reais ou é impressão minha??? — Fábio Garcia (@fabiogaj) January 28, 2018

Temer foi no Sílvio Santos, defendeu essa bosta de reforma da previdência e ainda meteu um "TOMA AQUI OS 50 REAIS"!! pic.twitter.com/E69s0XIgZG — Mileto Neto (@mileto16) January 28, 2018