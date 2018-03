São Paulo – O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira, em discurso no Fórum Econômico Mundial para a América Latina, que o benefício pago por meio do programa Bolsa Família deverá ser muito proximamente reajustado.

Temer não deu detalhes sobre o reajuste.

O presidente afirmou ainda, em sua fala na sessão plenária de abertura do evento na capital paulista, que há muito otimismo com o Brasil no momento, e que o país “voltou para ficar” após sair da recessão.