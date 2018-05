Temer se solidariza com vítimas de acidente aéreo em Cuba

O presidente Michel Temer lamentou o acidente aéreo ocorrido nessa sexta-feira (18) em Cuba, que causou a morte de 108 pessoas. Por meio de seu perfil no Twitter, Temer se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que soube da notícia com “profunda tristeza”.

“Estendo a fraternal solidariedade do Brasil aos feridos, às famílias das vítimas e a todo o estimado povo cubano”, escreveu o presidente, na rede social.

O Boeing 737 operado pela Cubana de Aviação, alugado da companhia mexicana Global Air, caiu com 110 pessoas a bordo pouco depois de decolar do aeroporto internacional de Havana.

Apenas três mulheres sobreviveram ao acidente, mas uma delas morreu posteriormente no hospital devido aos ferimentos. As outras duas seguem internadas em estado grave.