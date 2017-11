Temer se reuniu com Imbassahy no Planalto

Brasília, 22 – O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, se encontrou nesta quarta-feira, 22, com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, pouco antes de a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informar que o tucano permanece até o momento no cargo.

Imbassahy participou hoje de reunião da executiva do PSDB pela manhã. Depois disse que iria participar de almoço no Palácio da Alvorada com o presidente e governadores, no entanto, segundo a assessoria do Planalto, ele não compareceu.

Em meio a esse tempo, fontes do governo começaram a dar como certa sua substituição pelo deputado Carlos Marun (PMDB-MS), informando até que a posse poderia ocorrer hoje junto com a de Alexandre Baldy no Ministério das Cidades.

Após o almoço, ao chegar no Planalto, entretanto, o presidente teve o encontro com o tucano e sua assessoria informou oficialmente que ele permanece por enquanto no cargo.

A Secom confirmou que há conversas sendo feitas em torno da possível substituição do tucano pelo deputado Carlos Marun, mas que o presidente Michel Temer ainda vai fazer novas conversas para bater o martelo.

Hoje pela manhã, Temer esteve no Jaburu com o senador Aécio Neves (PSDB-MG) que tenta manter parte do PSDB com o governo ou pelo menos se comprometer a aprovar a reforma da previdência.

Pela agenda oficial de Temer, após o almoço, às 15 horas, ele teria um encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que segundo fontes, ainda não aconteceu.

Cerimônia

Nesta tarde acontece a cerimônia de posse de Baldy. O evento, que foi adiado das 15h30 para as 17 horas, lotou a entrada do Planalto. Havia uma fila de empresários e políticos de Goiás, reduto eleitoral do novo ministro, que vieram prestigiá-lo.

Mais cedo, a Secom informou ainda que o deputado Alexandre Baldy tomará posse sozinho, em cerimônia no Palácio do Planalto.